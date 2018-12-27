» الخرطوم تستضيف اجتماعًا رباعيًا لوزيري الخارجية ورئيسي المخابرات

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يتوجه سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة اليوم الخميس، إلى العاصمة السودانية الخرطوم ؛ للمشاركة في الاجتماع الرباعي الثاني على مستوى وزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات بمصر والسودان.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه من المنتظر أن تشهد الزيارة أيضا عقد اجتماع ثنائي بين وزيري خارجية البلدين، مشيرا إلى أن تلك الاجتماعات تأتي في إطار التواصل الدائم بين الجانبين على كافة المستويات، وفي ضوء توجيهات قيادتي البلدين نحو دعم العلاقات الثنائية وتطويرها في كافة المجالات.

ونوه المتحدث باسم الخارجية إلى أن الاجتماعات سوف تتناول كافة جوانب التعاون المشترك بين البلدين، ومتابعة تنفيذ نتائج اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة في العاصمة السودانية الخرطوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السوداني عمر البشير في أكتوبر 2018، من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لآفاق أرحب بما يرقى لتطلعات شعبي البلدين الشقيقين.


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