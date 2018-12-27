القبض على مفتش بالسكة الحديد بتهمة الفساد

27 ديسمبر 2018 - 05:44 م

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد الإسماعيلية، قيام "وديع.إ.و" (53 سنة-مفتش بهيئة السكة الحديد بمنطقة فايد بالإسماعيلية)، بالتحصل على المهمات المصلحية من منطقة عمله، مستغلاً في ذلك طبيعة وظيفته وقيامه بإخفائها بمخزن بمحل سكنه المصلحي، وبيعها عقب ذلك لتجار الخردة بالمنطقة.

وضبط المتهم بمحل سكنه، وعُثر بداخل المخزن المُشار إليه بمسكنه، على (65) قطعة وأدوات مصلحية تابعة لهيئة السكك الحديد، وزنت جميعها حوالي "طن و200 كيلو جرام".

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بتحصله على المضبوطات من منطقة عمله على فترات متباعدة، بقصد الاتجار والتربح منها، وأضاف بعلمه بأن تلك المضبوطات من المهمات المصلحية غير المصرح بتداولها.



