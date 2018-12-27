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ابنة «بيل جيتس» تزور القاهرة مع حبيبها المصري

عرب وعالم

ابنة «بيل جيتس»
ابنة «بيل جيتس»

وكالات - خالد الشرقاوي

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زارت جنيفر جيتس ابنة الملياردير الأمريكي بيل جيتس مؤسس وصاحب شركة "مايكروسوفت"، القاهرة منذ أيام قليلة مع حبيبها المصري نائل نصار.

ونشر نصار صورة تجمعه مع حبيبته على حسابه الرسمي على موقع الصور انستجرام، حيث تجمعهما علاقة حب منذ قرابة عامين.

وتبلغ جيتس 21 عاما، وتمارس رياضة الفروسية، ووقعت في غرام الشاب المصري الذي يمارس الرياضة نفسها، حيث يعد نصار من مواليد 21 يناير 1991، وقد ولد لأبوين مصريين وعاش طفولته في الكويت معهما، ثم انتقل إلى كاليفورنيا في عام 2009، وهو يجيد 4 لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية ودرس الاقتصاد والإدارة في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا وتخرج منها في 2013، واعتاد ممارسة العديد من الرياضات منذ سن الخامسة بما في ذلك الفروسية وكرة القدم وكرة السلة، ولكنه ركز على تعلم الفروسية عندما بلغ العاشرة من عمره.

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