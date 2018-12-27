مصريان في قائمة منتخب قطر لأمم آسيا

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أعلن فيليكس سانشيز، المدير الفني لمنتخب قطر، القائمة النهائية للعنابي، والتي ستخوض منافسات بطولة كأس الأمم الآسيوية 2019 بالإمارات.

وشهدت قائمة منتخب قطر تواجد لاعبين من أصول مصرية، هما أحمد فتحي لاعب وسط العربي، وأحمد علاء الدين مهاجم الغرافة.

وجاءت قائمة منتخب قطر كالتالي:

حراسة المرمى: سعد الشيب (السد)، يوسف حسن (الغرافة)، محمد البكري (الخور)

الدفاع: بيدرو ميجيل (السد)، عبد الكريم حسن (السد)، طارق سلمان (السد)، حامد إسماعيل (السد)، بوعلام خوخي (السد)، بسام الراوي (الدحيل)، عبد الكريم العلي (السيلية)، تميم المهيزع (الغرافة)

الوسط: أحمد فتحي (العربي)، عبد العزيز حاتم (الغرافة)، حسن الهيدوس (السد)، سالم الهاجري (السد)، كريم بوضيف (الدحيل)، عبد الرحمن محمد (الأهلي)، عاصم ماديبو (الدحيل)، أحمد معين (قطر)

الهجوم: أحمد علاء الدين (الغرافة)، أكرم عفيف (السد)، المعز علي (الدحيل)، علي عفيف (الدحيل)



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