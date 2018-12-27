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الاتحاد الأوروبي: جميع الأنشطة الاستيطانية غير شرعية

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وكالات

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إسرائيل

الاتحاد الأوروبي

استيطان

رفض الاتحاد الأوروبي، قرار الحكومة الإسرائيلية، لإنشاء ألفين و191 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وشدد على أن جميع الأنشطة الاستيطانية غير شرعية، وفقا للقانون الدولي.

وأفاد بيان صادر عن مكتب الممثلة العليا للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، الخميس، أن موقف الاتحاد لم يتغير حيال خطة إسرائيل لإنشاء مستوطنات، موضحًا أن "جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية، بموجب القانون الدولي".

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، أنها قررت إنشاء ألفين و191 وحدة سكنية في المستوطنات اليهودية، في الضفة الغربية المحتلة.

ولفت البيان، إلى أن المستوطنات غير القانونية، ألحقت الضرر أيضا بعملية السلام وحل الدولتين.


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