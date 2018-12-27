الجيش التركي يرسل تعزيزات جديدة إلى الحدود مع سوريا

27 ديسمبر 2018 - 06:51 م

سوريا الجيش التركي تعزيزات

وصلت تعزيزات عسكرية تركية جديدة، الخميس، إلى ولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد، بهدف تعزيز الوحدات المنتشرة على الشريط الحدودي مع سوريا.

وأفادت وكالة الأناضول، بأن التعزيزات تضم ناقلات جند وشاحنات ومركبات عسكرية أخرى، مستقدمة من وحدات عسكرية مختلفة.

وصلت التعزيزات الولاية وسط تدابير أمنية مشددة، ودخلت قيادة "لواء المدرعات 20" في منطقة "خليلية"، ليتم توزيعها لاحقًا على الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا

وتتوالى تعزيزات الجيش التركي إلى المنطقة وسط ترقب لإطلاق عملية عسكرية ضد تنظيمات إرهابية شمالي سوريا.