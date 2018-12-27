داعية سلفي: «لو كان البلتاجي راجل مكنش هرب من رابعة»

حسن عاشور
قال الداعية السلفي، سامح عبد الحميد حمودة، إن تطاول جماعة الإخوان المسلمين ، على المحاكمات ، يدل على انعدام الحكمة والعقل عندهم.
وأضاف حمودة،خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك:"حبس البلتاجي عامين بسبب ضحكة ساخرة داخل المحكمة،الحكم شديد".
وتابع :" لكنه داء عجيب في كثير من قيادات الإخوان الاستهزاء بالمحكمة والقضاء والقضاة والتطاول عليهم ، وهذا يضرهم ويُراكم الأحكام عليهم ويزيد في مدة سجنهم ، ويُدخلهم في بُنيات الطريق".
وأشار الداعية السلفي :" وتطاولهم لا يُثبت شجاعة أو قوة ، بل يُثبت بذاءة ، وانعدام الحكمة والعقل ".
واختتم :" ولو كان البلتاجي وغيره من الشجعان ؛ لما هربوا من ميدان رابعة وتركوا الشباب والنساء والأطفال للرصاص"
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