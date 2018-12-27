بالفيديو والصور.. غرق مستشفى حكومي بمياه الصرف الصحي

27 ديسمبر 2018 - 07:38 م

سادت حالة من الاستياء بين المترددين على مستشفى أسيوط العام بسبب الطفح المستمر لمياه الصرف الصحي والذي يعوقهم في توقيع الكشف وإجراء الجلسات فبعد الطفح تقوم العيادات بفصل الكهرباء حرصا على حياة المواطنين والأجهزة .

وانتقد الأهالي زيارة وزيرة الصحة وتجاهلها للمشاكل الفعلية للمستشفي علما بأنها قائمة منذ فترة في فشل تام للأجهزة المعنية لحل المشكلة مشيرا أنهم تقدموا بشكاوي عديدة ولكن دون جدوى لأنهم من خارج المدينة ويتكلفوا أعباء كثيرة للتردد علي المستشفى.

ومن ناحية أخري أثارت هذه المشكلة شعور الموظفين والأطباء حيث أنهم شعروا أن عملهم داخل بالوعة صرف صحي وانتشار الروائح الكريهة والحشرات مطالبين المسؤولين بسرعة التحرك لإيجاد حل وتكليف مهندسين للإشراف علي شبكات الصرف الصحي داخل المستشفي تحسبا لإهمال المقاولين في إنشائها.





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