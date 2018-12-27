سر الغارات الإسرائيلية على سوريا

27 ديسمبر 2018 - 07:39 م

رأى نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، النائب إيلي الفرزلي، أن الاحتلال الإسرائيلي يرغب من غاراته على سوريا، تأكيد وجوده على طاولة المفاوضات بتوازن مع القوى الأخرى، تركيا وإيران.

وقال "الفرزلي"، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "بعد القرار الأمريكي الخروج من سوريا والتصاريح التي صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بتركيا وإطلاق الساحة السورية كما صرح لمصلحة تركيا، أعتقد أن الإسرائيليين حاولوا أن يذكروا بوجودهم في المعادلة على الأرض السورية".

وأشار "الفرزلي" إلى أنه في الوقت عينه ليذكروا أنهم قادرون على التحرك في الأجواء اللبنانية، أي إعادة وضع الأمور على مستوى التوازنات الإستراتيجية في لعبة التوازنات في المنطقة بعد انسحاب أمريكا من سوريا.

وعن الإجراءات التي ستتخذها الدولة اللبنانية تجاه الخروقات الجوية الإسرائيلية، قال الفرزلي: "يجب أن تعترض وأن تلجأ الدولة اللبنانية إلى مجلس الأمن، ولكن أهم حراك يكون هو في توحيد الصف اللبناني وتوحيد القوى الاجتماعية اللبنانية في وجه طموح إسرائيل لفكرة استباحة الساحة اللبنانية".

ولفت النائب اللبناني إلى أنه لن يكون هناك حرب إسرائيلية على سوريا، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تستطيع أن تضبط كل الحدود وكل المناطق في حربها على سوريا، وبعد تجربة حرب تموز عام 2006 تغيرت قوانين اللعبة وتغير أسلوب الرد سواء في لبنان أو في سوريا أو أية منطقة أخرى.