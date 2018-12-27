» استقالة وزير سوداني تضامنًا مع الاحتجاجات

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احتجاجات السودان
احتجاجات السودان

وكالات

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السودان

احتجاجات

البشير

عبدالرؤوف قرناص

أعلن عبدالرؤوف قرناص، وزير الصحة والتنمية الاجتماعية في حكومة الولاية الشمالية بالسودان، اليوم الخميس، تقديم استقالته؛ "تضامنًا مع المد الشعبي المطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي".

واعتبر الوزير المنتمي إلى حزب الأمة، المشارك في الحكم، إن حزب المؤتمر الوطني الحاكم "لم يف بتعهداته، وسط انسداد أفق الحلول للمشاكل الاقتصادية"، حسب بيانه.

واتهم "قرناص" حزب "المؤتمر الوطني"، بـ"الانفراد في الرأي، دون إيلاء اهتمام لآراء القوى السياسية المشاركة في الحكم، سواء من حيث إدارة الاقتصاد أو العمل على حل أزمة البلاد الخانقة".

كما أكد أن قراره متوافق مع موقف حزب الأمة، المطالب بتأسيس "نظام جديد"، دون تفاصيل.

في 19 ديسمبر، انطلقت احتجاجات غاضبة عمت مدنًا سودانية عديدة، بينها العاصمة الخرطوم، ويمثل تدهور الأوضاع المعيشية السبب الرئيسي لها.

فيما وعد الرئيس السوداني، عمر البشير، في 24 ديسمبر، بـ"إصلاحات حقيقية لضمان حياة كريمة للمواطنين"؛ في أول تصريح له منذ اندلاع الاحتجاجات المستمرة.


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