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الأهلي ينهى اتفاقه مع هيدرسفيلد على ضم «رمضان»

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المصريون

الاهلى

رمضان

هيدرسفيلد

أنهي مجلس إدارة النادي الأهلي، اتفاقه مع إدارة نادي هيدرسفيلد الإنجليزي على ضم رمضان صبحي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، مقابل 800 ألف جنيه استرليني، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان مفاوضات ضم رمضان صبحي قد بدأت منذ الشهر الماضي عن طريق حسام غالي المنسق العام للجنة الكرة السابق بالأهلي ومحمد فضل مدير إدارة السابق، وسافر وقتها نادر شوقي وكيل اللاعب لحسم الموضوع فى لندن، وحاول الأهلي ضم رمضان صبحي بشكل نهائي، بعد إقناعه أن النادي قادر على إعادة تسويقه فى أوروبا مرة أخرى، ومحاولة استغلال أن اللاعب له مستحقات مالية لدى ناديه.

ولكن إدارة نادي هيدرسفيلد تاون رفضت مبدأ البيع النهائي، واتفقت على ان ينضم صبحي للأهلي على سبيل الإعارة.

واتفقت إدارة هيدرسفيلد على أن يكون الإعلان عن الصفقة عن طريقها مع بداية فترة الانتقالات الشتوية.

ومن المقرر أن يتم قيد صبحي فى قائمة الأهلي الأفريقية ليقود الفريق فى دوري أبطال أفريقيا.


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