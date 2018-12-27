» قرارات هامة لمجلس إدارة الأهلي

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المصريون

الاهلى

الخطيب

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا مساء اليوم الخميس، لمناقشة عدد من الملفات الهامة، والتي أسفرت عن القرارات التالية:

التجديد للمدير التنفيذي للنادى الأهلي  محمد مرجان لمدة سنة

التجديد لـخالد مرسي مدير مقر الجزيرة لمدة سنة.

اللواء حسن مسعود مدير فرع مدينة نصر

اللواء محمود الفيشاوى مدير فرع الشيخ زايد

التجديد المقدم أحمد ايهاب النحاس نائب مدير فرع مدينة نصر

وتم فصل مسئولية ادارة مجمع حمام السباحة عن احمد ايهاب النحاس

التجديد لنائب مدير عام مقر الجزيرة.. العميد علاء صلاح

التجديد لـمحمد محمد سعيد نائب مقر الشيخ زايد.

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