ضبط 33 متهما و6 آلاف مخالفة بالجيزة

27 ديسمبر 2018 - 08:09 م

شنت مديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، حملات أمنية مكبرة استهدفت تطهير البؤر الإجرامية بنطاق المحافظة.

وتمكن ضباط قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالجيزة، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، من ضبط 33 متهمًا في قضايا اتجار بالمخدرات، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، خلال حملة أمنية استهدفت تطهير البؤر الإجرامية بالمحافظة.

وتبين من الفحص، أن المقبوض عليهم متهمين في قضايا تعاطي واتجار وحيازة مواد مخدرة، وبحوزة المتهمين أسلحة بيضاء ونارية، وضبط نحو بندقيتين آليتين وبندقية خرطوش.

وشنت القوات الحملات الأمنية والمرورية، تنفيذًا لتعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، للعمل على سيولة الحركة المرورية، وإزالة الإشغالات.

وضبطت الإدارة العامة للمرور في الجيزة، تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء علاء متولي مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة للمرور، 6 آلاف مخالفة مرورية، في حملات استهدفت نطاق المحافظة بالكامل.

وقاد الحملة محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد أسامة عبدالفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والعميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، والعميد عاصم أبوالخير رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، والعميد عبدالرحمن أبوضيف رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة، وأمر اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، بتحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.