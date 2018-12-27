موعد قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية والقناة الناقلة

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المصريون

دورى ابطال افريقيا

الكونفدرالية

تُقام مراسم سحب قرعة دور المجموعات بمسابقة دوري الأبطال ودور الـ32 "الثانى" ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية،غدًا الجمعة، في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.

- موعد القرعة:

وستكون قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا يوم غد الجمعة والموافق 28 ديسمبر 2018، في العاصمة المصرية القاهرة كما سيتم تقسيم الفرق الـ16 المشاركة على 4 مستويات بحسب ترتيبها في تصنيف الاتحاد الأفريقي.

- الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات:

الأهلي والإسماعيلي، الوداد المغربي ومازيمبى وفيتا كلوب الكونغولي، أورلاندو وصن داونز، لوبى ستارز النيجيري والقسنطيني وبلاتينيوم الزيمبابوي، سيمبا التنزاني، شبيبة الساورة الجزائري وأسيك ميموزا، الأفريقي والترجي التونسي، وحوريا الغيني.

ويتواجد الأهلى فى المستوى الأول بجانب الوداد البيضاوى المغربى والترجى التونسى ومازيمبى الكونغولى.

أما المستوى الثانى فيضم أندية فيتا كلوب الكونغولى، وصيف النسخة الأخيرة من بطولة كأس الكونفدرالية، وحوريا كوناكرى الغينى، والأفريقى التونسى، وصن داونز الجنوب أفريقى.

- الأندية الصاعدة لدور الـ32 من الكونفدرالية:

الزمالك، والرجاء البيضاوي، وبيترو أتليتكو الأنجولي، وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وكمبالا سيتي، وموكورا سبور الرواندي، وأشانتي كوتوكو، وساليماتا، وسان بيدرو، ونهضة بركان، ونصر حسين داي، والصفاقسي، ونيو ستار دي دوالا، وإينوجو رينجر، وحسنية أغادير.

- القنوات الناقلة:

ستقوم شبكة قنوات بي إن سبورت ببث مجريات قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الإفريقية كما ستخصص المجموعة القطرية قناتها الإخبارية لبث القرعة.

- موعد إنطلاق دور المجموعات:

ستنطلق مباريات دور المجموعات بداية من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الـ11 يناير المقبل 2019 وحتى 17 مارس من العام ذاته.


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