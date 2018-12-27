  • الخميس 27 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:58 م
بحث متقدم
مجلس النواب

لهذه الأسباب وفد برلماني مصري يزور السودان

أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني

مرافقو المرضى.. أوجاع على قارعة الطريق

قرقاش

الإمارات: هذا شرط عودة سوريا للجامعة العربية

مستشفي الشاملة

بالفيديو والصور.. غرق مستشفى حكومي بمياه الصرف الصحي

الداخلية

الداخلية تفتح ملفات 9 فنانين لتهربهم من الضرائب

محمد بن سلمان

بعد قرارات الملك.. «بن سلمان» يظهر في مكان غير متوقع

كامل الوزير

قيادي إخواني منشق: كامل الوزير «إمحوتب مصر»

منتخب قطر

مصريان في قائمة منتخب قطر لأمم آسيا

أمطار غزيرة

«الأرصاد» تحذر: طقس شديد البرودة وسقوط أمطار غدًا

عادل الجبير

أول تعليق من "الجبير" بعد إعفائه من منصبه

الحزب الحاكم بالجزائر: «بوتفليقة» مرشحنا للانتخابات الرئاسية

عرب وعالم

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الجزائر
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الجزائر

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

الحزب الحاكم بالجزائر: «بوتفليقة» هو مرشحنا لانتخابات الرئاسة

#

كلينتون تحذّر: الديمقراطية الأمريكية في خطر

#

"نداء تونس" يجمّد عضوية رئيس الحكومة في الحزب

#

البشير مرشحًا للرئاسة 2020

أكد معاذ بوشارب، المنسق العام لحزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم) بالجزائر، إلى أن انتخابات الرئاسة ستجرى في موعدها ربيع 2019، مؤكدا أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة هو مرشح جبهة التحرير.

وقال معاذ في بيان للحزب، اليوم الخميس 27 ديسمبر، إن حزب جبهة التحرير الوطني يريد أن يكون أبريل 2019 عرسا ديمقراطيا يتوج به رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية.

وقال بوشارب “إن حزب جبهة التحرير الوطني جعل منا أسرة واحدة وجاءت هذه الوسيلة لترص صفوفنا أكثر وتجعلنا تحت سقف واحد لنفكر ونتفاعل معا من أجل مستقبل واعد لوطننا وخاصة ونحن على مقربة من الاستحقاق الرئاسي الذي نريده أن يكون عرسا ديمقراطيا يتوج به مرشح الحزب المجاهد عبدالعزيز بوتفليقة استكمال المسار الإصلاحي من أجل استقرار الجزائر وتنميتها على مختلف الصعد”.

وتعد هذه الخرجة من منسق عام الحزب الحاكم، بمثابة رد غير مباشر على التسريبات والمعلومات المتداولة بشأن إمكانية تأجيل الموعد الرئاسي من أجل التمديد للرئيس بوتفليقة.

كما أعاد بوشارب، مشروع الولاية الخامسة للرئيس إلى الواجهة، بعد إعلانه أن بوتفليقة، سيكون مرشح حزبه.

وخلال الأسابيع الماضية، تراجعت دعوات أحزاب ومنظمات موالية للرئيس من أجل الترشح لولاية خامسة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» استقالة «آل الشيخ» من رئاسة اللجنة الأولمبية
» 5 أعوام سجنًا لأمين شرطة أدخل مخدرات للمساجين
» قرارات هامة لمجلس إدارة الأهلي
» «الصقر» يكشف مصير «بيراميدز»
» استقالة وزير سوداني تضامنًا مع الاحتجاجات
» الأهلي ينهى اتفاقه مع هيدرسفيلد على ضم «رمضان»
» «مورينو»: «صلاح» أخرس المشككين في قدراته
» رئيس الأهلي يوجه رسالة لـ«آل الشيخ» بعد إعفائه من منصبه
» «مجدي يعقوب» يكشف عن أسرار ابتكاره عملية «الدومينو»
» ابنة «بيل جيتس» تزور القاهرة مع حبيبها المصري
» «كورال» البريطاني: «صلاح» سينتقل إلى ريال مدريد

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • فجر

    05:28 ص

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي