عمرو موسى وصلاح منتصر في احتفالية دار الكتب بمئوية السادات

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تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذ الدكتور هشام عزمي، احتفالية بمناسبة مئوية ميلاد الرئيس محمد أنور السادات، وذلك تحت رعاية الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة.

يتحدث في الاحتفالية السيد عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والكاتب الصحفي الكبير صلاح منتصر عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.

تقام الاحتفالية في الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 31 ديسمبر 2018 ، في مقر دار الوثائق بالفسطاط.


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