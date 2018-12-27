روسيا لإيران: لا داعي لوجودكم العسكري في سوريا

27 ديسمبر 2018 - 08:52 م

قال ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه لا داعي للوجود العسكري لإيران في سوريا، مؤكدًا أن القوات الإيرانية والموالية لها ستنسحب بعد إعادة وحدة أراضيها.

وأضاف بوغدانوف، في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، اليوم الخميس، تعليقا على موضوع وجود القوات الإيرانية والموالية لها في سوريا: "لن يكون لديهم سبب للبقاء هناك في حال إعادة السيادة السورية ووحدة أراضي البلاد".

وتمثل إيران، إلى جانب روسيا، أحد أهم حلفاء السلطات السورية في محاربتها المجموعات المسلحة المتطرفة التي تنامت قوتها في ظل اندلاع الأزمة السياسية العسكرية بسوريا عام 2011.

وشددت دمشق وطهران مرارا على أن الوجود العسكري الإيراني بسوريا يعود إلى طلب رسمي من قبل السلطات السورية، وقالتا إنه يتمثل فقط بأنشطة مستشارين من الحرس الثوري، وذلك في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن بعض الدول المعنية وعلى رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل عن مشاركة واسعة للعسكريين الإيرانيين وأنصارهم من "حزب الله" اللبناني في العمليات القتالية بالبلاد.