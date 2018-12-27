  • الخميس 27 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:56 م
بحث متقدم
مجلس النواب

لهذه الأسباب وفد برلماني مصري يزور السودان

أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني

مرافقو المرضى.. أوجاع على قارعة الطريق

قرقاش

الإمارات: هذا شرط عودة سوريا للجامعة العربية

مستشفي الشاملة

بالفيديو والصور.. غرق مستشفى حكومي بمياه الصرف الصحي

الداخلية

الداخلية تفتح ملفات 9 فنانين لتهربهم من الضرائب

محمد بن سلمان

بعد قرارات الملك.. «بن سلمان» يظهر في مكان غير متوقع

كامل الوزير

قيادي إخواني منشق: كامل الوزير «إمحوتب مصر»

منتخب قطر

مصريان في قائمة منتخب قطر لأمم آسيا

أمطار غزيرة

«الأرصاد» تحذر: طقس شديد البرودة وسقوط أمطار غدًا

عادل الجبير

أول تعليق من "الجبير" بعد إعفائه من منصبه

الإمارات: هذا شرط عودة سوريا للجامعة العربية

عرب وعالم

قرقاش
قرقاش

وكالات

أخبار متعلقة
#

الجامعة العربية: أوضاع السودان شأن داخلي

#

الجامعة العربية: عضوية سوريا ما زالت مجمدة

#

عمرو موسى يوجه طلبًا إلى الجامعة العربية لعودة سوريا

#

هذه دلالة إنشاء أول معبد يهودي بدبى

سوريا

الامارات

دمشق

فتح سفارة

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن عودة سوريا إلى حضن جامعة الدول العربية تتطلب توافقا من قبل أعضاء المنظمة.

واعتبر "قرقاش"، في حديث لقناة "العربية" السعودية، اليوم الخميس، أن فتح الاتصال مع دمشق "لن يترك الساحة مفتوحة للتدخلات الإيرانية" في الساحة السورية، كما شدد على أن "الجميع مقتنع بأنه لا بد من مسار سياسي لحل الأزمة السورية".

وفي وقت سابق، أعلنت أبوظبي، اليوم الخميس، فتح سفارتها في العاصمة السورية دمشق، بعد إغلاق دام 7 سنوات.

ووفق بيان لوزارة الخارجية الإماراتية، أوردته وكالة الأنباء الرسمية (وام)، "أعلنت أبو ظبي عودة العمل في سفارة الدولة بالعاصمة السورية دمشق".

وفي عام 2011، أغلقت الإمارات سفارتها في دمشق، عقب اندلاع الثورة في سوريا وتعامل النظام العنيف معها.

وخلال الساعات الماضية، أشارت تقارير إعلامية عربية، إلى أعمال ترميم تجرى داخل سفارة الإمارات الواقعة وسط دمشق، في إشارة إلى اقتراب افتتاحها وإعادة العلاقات مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وفي نوفمبر الماضي، أبدت حكومة النظام السوري ترحيبها بأي خطوة عربية باتجاه عودة السفارات إلى دمشق وتفعيل عملها من جديد، بعد سنوات من إغلاق عدد من سفارات الدول العربية بعد بدء الحرب في سوريا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» استقالة «آل الشيخ» من رئاسة اللجنة الأولمبية
» 5 أعوام سجنًا لأمين شرطة أدخل مخدرات للمساجين
» قرارات هامة لمجلس إدارة الأهلي
» «الصقر» يكشف مصير «بيراميدز»
» استقالة وزير سوداني تضامنًا مع الاحتجاجات
» الأهلي ينهى اتفاقه مع هيدرسفيلد على ضم «رمضان»
» «مورينو»: «صلاح» أخرس المشككين في قدراته
» رئيس الأهلي يوجه رسالة لـ«آل الشيخ» بعد إعفائه من منصبه
» «مجدي يعقوب» يكشف عن أسرار ابتكاره عملية «الدومينو»
» ابنة «بيل جيتس» تزور القاهرة مع حبيبها المصري
» «كورال» البريطاني: «صلاح» سينتقل إلى ريال مدريد

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • فجر

    05:28 ص

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي