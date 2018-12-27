» استقالة «آل الشيخ» من رئاسة اللجنة الأولمبية

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ال الشيخ

المصريون

اللجنة الاولمبية

قدم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم الخميس، استقالته من منصبه بشكل رسمي.

وقالت اللجنة الأولمبية عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه سوف يتم توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب رئيسا لمجلس الإدارة.

وكان المستشار تركي أل الشيخ قد تم إعفاءه من رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اليوم الخميس وذلك بأوامر ملكية وتم تعيينه رئيسا لهيئة الترفيه.

جدير بالذكر فأنه تم تعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بمرتبة وزير.


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