تركيا: السعودية تتجاهل الكشف عمن سلمت له جثة خاشقجي

27 ديسمبر 2018 - 10:00 م

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن السلطات السعودية تطالب باستمرار معلومات من أنقرة، لكنها تتجاهل الكشف عن المتعاون المحلي الذي تم تسليم جثة الإعلامي جمال خاشقجي له، ولا مكان لجثته.



جاء ذلك في كلمة ألقاها تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر "أهمية العلاقات الدولية في تركيا"، بجامعة "صباح الدين زعيم" في إسطنبول.



وأضاف تشاووش أوغلو، أن عدم تعاون السعودية في الكشف عن ملابسات خاشقجي، يستدعي الحاجة إلى تحقيق دولي في هذا الخصوص.



وأفاد تشاووش أوغلو، "لأننا تصرفنا إلى الآن بشفافية، وقمنا بفعل كل ما يلزم للكشف عن ملابسات هذه الجريمة، وشاركنا الوثائق والمعلومات مع الرأي العام العالمي، إلا أنه لا جديد من الجانب السعودي".



وتابع: إلى الآن لا يعرف مكان الجثة، من هو المتعاون المحلي، يقولون لنا يمكننا فقط إرسال رسم تقريبي، هل هو شخص رأيتموه في الشارع على وجه الصدفة لترسلوا لنا رسمه التقريبي؟ عليكم إبلاغنا باسم المتعاون المحلي الذي تعاونتم معه من قبل لتسليم الجثة إليه".



واستطرد "من هؤلاء الأشخاص ومن هم المسجونين (المشاركين في عملية قتل خاشقجي والمسجونين في السعودية)؟ ليس هناك معلومات بشأن إفاداتهم".

