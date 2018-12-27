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تراجع الصيد غير القانوني للفيلة في كينيا

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فيل
فيل

المصريون ووكالات

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أعلنت هيئة الحياة البرية في كينيا، الخميس، أن البلاد سجلت انخفاضا بنسبة 50% في عدد حالات الصيد غير القانوني للفيلة هذا العام مقارنة بالعام السابق.
وأوضحت الهيئة، عبر بيان، أن عدد الفيلة التي تم اصطيادها بشكل غير قانوني خلال 2018، بلغ 40 فيلًا فقط، مقارنة بـ80 في 2017.
وأوضحت بيانات الهيئة أن كينيا فقدت 396 فيلا خلال 2018 مقارنة بـ727 فيلا فقدتها في 2017. وتعود أسباب فقدان هذا العدد من الفيلة إلى عوامل عدة منها: الصيد الجائر، والموت جراء المرض والجفاف والغرق وصراعات الحياة البرية والحوادث والشيخوخة.
وتشهد أعداد الفيلة في كينيا تناقصا مستمرا بسبب الصيد غير القانوني الذي يمارسه صيادون من أجل الحصول على أنيابها (العاج) التي تُباع بأثمان غالية في الأسواق العالمية.
وفي 2016، أضرمت كينيا النار في أضخم شعلة من العاج في العالم؛ ما دمر 105 أطنان من العاج استخرجت من نحو 8 آلاف فيل في أكبر عملية إحراق من نوعها، ترمز إلى أن العاج لا قيمة له إلا إذا كان على الفيلة. 

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