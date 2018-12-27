هذه هي أوجه التشابه بين "السادات" و"السيسي"

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توفيق عكاشة
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أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن هناك وجه تشابه بين الرئيسين السادات والسيسي، فكلالهما استلموا مصر في ظروف سيئة، مضيفا: "السيسي استلم مصر والإخوان مبرطعين في الحكم".
وأوضح "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، يوم الخميس، أنه لو استمعنا إلى خطاب النصر في حرب أكتوبر للرئيس السادات حتى لو بعد مرور 100 سنة، سنشعر بالفخر والاعتزاز بقادة مصر، منوها بأن المشير أحمد إسماعيل كان أهم رجل بعد السادات في حرب أكتوبر.
وأضاف "عكاشة" أن السادات استحدث جهاز المخابرات الحربية، مضيفا: "مش أي واحد يمتلك فلسفة إدارة الحرب"، مضيفا: "المصريين الشعب الوحيد القادر على تحويل هزيمته إلى انتصار.. لو له مزاج".


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