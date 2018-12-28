» الأهلي يكشف حقيقة مفاوضات "الشحات"

28 ديسمبر 2018 - 12:00 ص

كشف مجلس إدارة النادي الأهلي، حقيقة ما تناولته المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول العروض الخاصة بالتفاوض مع حسين الشحات، لاعب العين الإماراتي، نافيا الأمر جملة وتفصيلا.



وأوضح مجلس الإدارة، في بيان، أن ما تردد في هذا الشأن حديث مغلوط، حيث لم يصدر عن النادي أو أيٍ من مسئوليه أي تصريحات في هذا الشأن.



وأكد البيان، أن سياسة الأهلي ثابتة على مدار تاريخه، وأن مفاوضات ضم أي لاعب تجري من خلال القنوات الشرعية، وعندما تنتهي يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال المنابر الإعلامية المملوكة للنادي.



وأشار البيان إلى أن ما تردد حول سفر وفد من الأهلي لإنهاء بعض الأمور المتعلقة بضم حسين الشحات، كلام غير دقيق، واجتهاد يسأل عنه صاحبه.









