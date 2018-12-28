روسيا: لا سبب لاستمرار وجود إيران العسكري في سوريا

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أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، اليوم الخميس، أن القوات الإيرانية ستنسحب من سوريا بعد إعادة وحدة أراضيها.
وقال بوجدانوف - وفقا لقناة روسيا اليوم، تعليقا على وجود القوات الإيرانية، "لن يكون لديهم سبب للبقاء هناك في حال إعادة السيادة السورية ووحدة أراضي البلاد".
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد طالبت في وقت سابق السلطات الإيرانية بسحب كل قواتها وحلفائها المسلحين من سوريا.

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