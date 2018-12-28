» معلومة خطيرة عن المبيدات الزراعية في مصر

28 ديسمبر 2018 - 12:30 ص

طالب الدكتور محمد فتحي، أستاذ الهندسة الحيوية بجامعة المنوفية، بتنظيم سوق المبيدات، موضحًا أن هذا التنظيم قائم على شقين تشريعي وتنفيذي.



وأضاف فتحي، خلال حواره مع برنامج "من سيزرع المليون" على فضائية "الصحة والجمال"، اليوم الخميس، أنه يجب على لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، إلغاء المبيدات التى بها PHI فوق الـ 28 يومًا.

