ارتفاع جديد في أسعار البطاطس الفترة المقبلة

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المصريون ـ متابعات

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كشف الدكتور سميح مصطفى، رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، عن أن هناك ارتفاعًا في أسعار تقاوي البطاطس هذا الموسم، مضيفًا: "التجار اللى بياخدوا التقاوي من المستوردين بيقوموا ببيعها للمزارعين بأسعار مرتفعة جدًا والمزارع مجبر على الشراء". 
وأوضح "مصطفى" خلال حواره مع برنامج "من سيزرع المليون" المذاع على فضائية "الصحة والجمال" أنه سيكون هناك ارتفاعًا في أسعار البطاطس العام القادم، نظرًا لقلة التقاوي المستورده والمساحات المزروعة.
ولفت رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، إلى أنه يمكن تحديد سعر البطاطس في حالة واحدة، وهي إذ استطعنا أن نقوم بتنظيم عملية توزيع البطاطس في الأسواق، قائلًا: "في الحالة دي سيكون السعر موحد، ومش هنبقي محتاجين وزارة الزراعة ولا وزارة التموين تتدخل لخفض الأسعار". 

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