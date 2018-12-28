ارتفاع جديد في أسعار البطاطس الفترة المقبلة

28 ديسمبر 2018 - 01:00 ص

كشف الدكتور سميح مصطفى، رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، عن أن هناك ارتفاعًا في أسعار تقاوي البطاطس هذا الموسم، مضيفًا: "التجار اللى بياخدوا التقاوي من المستوردين بيقوموا ببيعها للمزارعين بأسعار مرتفعة جدًا والمزارع مجبر على الشراء".



وأوضح "مصطفى" خلال حواره مع برنامج "من سيزرع المليون" المذاع على فضائية "الصحة والجمال" أنه سيكون هناك ارتفاعًا في أسعار البطاطس العام القادم، نظرًا لقلة التقاوي المستورده والمساحات المزروعة.

