ماذا قال وزير الشباب حول حضور الجمهور لبطولة الأمم الأفريقية؟

حسم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الجدل حول حضور الجمهور لبطولة الأمم الأفريقية، مشيرا الى أن الوزارة تتدخل في الازمات الموجودة بين اللجنة الأولمبية ورؤساء الاندية، بما يخدم الرياضة المصرية.

وقال "صبحي" في حوار له مع قناة "اكسترا نيوز": "تنظيم مصر للبطولة الأمم الأفريقية سيكون أكثر نجاحًا من الفترة السابقة".

وأشار وزير الرياضة إلى أن مصر لم تتقدم في البداية لاستضافة بطولة أمم أفريقيا بسبب تقدم المغرب للاستضافة، ولكن بعد اعتذار المغرب، تقدمت مصر بطلب لاستضافة البطولة بشكل جاد جدًا.

وأكد البطولة ستشهد حضور جماهيري، ولا يوجد أي مشكلة في هذا الأمر.