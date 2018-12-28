  • الجمعة 28 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:06 م
بحث متقدم
الشرطة

قوات الشرطة تحاصر مسجد الإمام المهدي

أرشيفية

تفاصيل انتقام عامل من عشيق طليقته: "أحرق عضوه الذكرى"

صور بشار تملأ مطار بورقيبة

صور بشار تملأ مطار بورقيبة.. أول رحلة من دمشق لتونس

الأهلي

أول الراحلين عن النادي الأهلي يناير المقبل

ترامب هرب من التجنيد بتقرير طبي مزور

ترامب هرب من التجنيد بتقرير طبي مزور

الإعلامي عزمي مجاهد

مجاهد: أبو الهول كان حزين و ابتسم بزيارة السيسي

هشام عرفات وزير النقل

اتفاقية بين مصر والصين بـ1.2 مليار دولار

كاف

قناة مفتوحة تبث قرعة "كاف" لدوري أبطال إفريقيا

شريف عامر

لأول مرة.. وصلة رقص لـ"شريف عامر" علي الهواء

أبو تريكة : هذه أسباب سوء الظن بالله

أبو تريكة: هذه أسباب سوء الظن بالله

"الجبلاية" يوقف قيد الزمالك والإسماعيلي

الرياضة

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير
ارشيفية

متابعات- محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

«فتح الله» يهدد مسئولي الزمالك

#

بالأسماء.. تعرف على قائمة الزمالك الأفريقية

#

الزمالك يقيد لاعب جديد في قائمة البطولة العربية

#

شاهد .. ميدو يشتم علاء صادق بأمه

الصفقات

الزمالك

الجبلاية

ابو ريدة

الإتحاد المصرى لكرة القدم

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة المهندس هاني أبوريدة قرار بوقف القيد لعدد من الأندية في شهر يناير المقبل بسبب عدم سداد مستحقات بعض اللاعبين في المواسم الماضية.

كشف مصدر مسئول بـ"الجبلاية" أن من بين الأندية المستحق عليها ديون متأخرة للاعبيها الزمالك ، الإسماعيلي ،المصري والاتحاد السكندري وسيتم منع قيد أى من لاعبيهم والصفقات الجديدة الا في حالة سداد المستحقات المتأخرة أو تسليم اللاعبين شيكات مستحقة الدفع بمواعيد وتأكيد هولاء اللاعبين في اقرارات تسلم للجبلاية بموافقتهم علي هذه الخطوة إلي جانب نظر شكاوي اللاعبين خلال الفترة المقبلة من أجل مساعدتهم فى الحصول علي مستحقاتهم المتأخرة.

تابع المصدر أن النادي الأهلي من الأندية المسددة لعقود لاعبيه ولا يوجد عليه متاخرات أو شكاوي تجبر الجبلاية علي إيقاف القيد للنادي مطالبا الأندية بسرعة سداد المستحقات، وفقا لـ"اليوم السابع" .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الحكومة: إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا تضم 4317 مصنعًا
» طريقة جديدة للتصفح عبر "إنستجرام"
» "تريكة" يقود منتخب أفريقيا
» ضبط شبكة دعارة داخل مزرعة في الغربية
» تطورات بمهرجان اعتزال «عماد متعب»
» حملات أمنية مكبرة لمواجهة الخارجين عن القانون
» "القابضة للمطارات" تعلن موعد افتتاح مطار العاصمة الإدارية
» ضبط 3 أطنان شاى مجهول المصدر
» العين الإماراتي يخطف لقب أفضل عربي من الأهلي
» "الكاف" يجري قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية
» الطماطم في المنام خير وسعادة

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • عصر

    02:47 م

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي