"الجبلاية" يوقف قيد الزمالك والاسماعيلي

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متابعات- محمد الخرو

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الصفقات

الزمالك

الجبلاية

ابو ريدة

الإتحاد المصرى لكرة القدم

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة المهندس هاني أبوريدة قرار بوقف القيد لعدد من الأندية في شهر يناير المقبل بسبب عدم سداد مستحقات بعض اللاعبين في المواسم الماضية.

كشف مصدر مسئول بـ"الجبلاية" أن من بين الأندية المستحق عليها ديون متأخرة للاعبيها الزمالك ، الإسماعيلي ،المصري والاتحاد السكندري وسيتم منع قيد أى من لاعبيهم والصفقات الجديدة الا في حالة سداد المستحقات المتأخرة أو تسليم اللاعبين شيكات مستحقة الدفع بمواعيد وتأكيد هولاء اللاعبين في اقرارات تسلم للجبلاية بموافقتهم علي هذه الخطوة إلي جانب نظر شكاوي اللاعبين خلال الفترة المقبلة من أجل مساعدتهم فى الحصول علي مستحقاتهم المتأخرة.

تابع المصدر أن النادي الأهلي من الأندية المسددة لعقود لاعبيه ولا يوجد عليه متاخرات أو شكاوي تجبر الجبلاية علي إيقاف القيد للنادي مطالبا الأندية بسرعة سداد المستحقات، وفقا لـ"اليوم السابع" .


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