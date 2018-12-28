  • الجمعة 28 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:28 ص
بحث متقدم
أنور السادات

هذا القرار قضى على حياة السادات

البرلماني سعيد حساسين

"حساسين" يحرج وزير الآثار

الخشن

وفاة النائب البرلماني محمود الخشن

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

"الجبلاية" يوقف قيد الزمالك والاسماعيلي

الدولار

تعرف علي أسعار الدولار في البنوك

تركي آل الشيخ

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد إعفائه من منصبه

اشرف صبحي

ماذا قال وزير الشباب حول حضور الجمهور لبطولة الأمم الأفريقية؟

البطاطس

ارتفاع جديد في أسعار البطاطس الفترة المقبلة

توفيق عكاشة

هذه هي أوجه التشابه بين "السادات" و"السيسي"

صلاح

فاروق جعفر يوجه نصيحة هامة لمحمد صلاح

"لاسارتي" يعود للقاهرة لقيادة الأهلي.. رسميا

الرياضة

لاسارتي
لاسارتي

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

صلاح محسن يعود لتدريبات الأهلي

#

ماذا قال "أبو تريكة" عن مدرب الأهلي الجديد؟

#

"لاسارتي": اخترت الأهلي لأنه نادٍ عظيم

#

"لاسارتي" يغادر القاهرة لإنهاء متعلقاته بـ"الأورجواي"

الاهلى

بطولة

لاسارتي

يعود الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للأهلى، إلى القاهرة اليوم بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها، قبل توليه المسئولية الفنية للأهلي بشكل رسمي.

ويعقد "لاسارتي" جلسة هامة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة خلال الساعات القادمة، لبحث القيد المحلي فى انتقالات يناير القادم، وتحديد اللاعبين المرشحين للانضمام للقائمة وفقا لرؤيته الفنية.

وتعد مباراة بيراميدز المؤجلة من الجولة الثامنة للدورى هى الأولى فعلياً للمدرب الأوروجويانى والمقرر إقامتها يوم 4 يناير المقبل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الطماطم في المنام خير وسعادة
» وفاة أقدم محارب أمريكي عن عمر 112 عاماً
» "لاسارتي" يعود للقاهرة لقيادة الأهلي.. رسميا
» الزمالك يستضيف بتروجت لتأمين صدارة الدوري
» طقس اليوم بارد والصغرى تسجل 10 درجات
» ابنة ثاني أغنى رجل بالعالم تزور القاهرة مع حبيبها المصري
» معلومة خطيرة عن المبيدات الزراعية في مصر
» الأهلي يكشف حقيقة مفاوضات "الشحات"
» بعد قرارات الملك.. «بن سلمان» يظهر في مكان غير متوقع
» شاهد: ماذا فعل شريف عامر على الهواء؟
» "بن بندر" يكشف عن مصادر تسليح السعودية

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي