  • الجمعة 28 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:27 ص
بحث متقدم
أنور السادات

هذا القرار قضى على حياة السادات

البرلماني سعيد حساسين

"حساسين" يحرج وزير الآثار

الخشن

وفاة النائب البرلماني محمود الخشن

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

"الجبلاية" يوقف قيد الزمالك والاسماعيلي

الدولار

تعرف علي أسعار الدولار في البنوك

تركي آل الشيخ

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد إعفائه من منصبه

اشرف صبحي

ماذا قال وزير الشباب حول حضور الجمهور لبطولة الأمم الأفريقية؟

البطاطس

ارتفاع جديد في أسعار البطاطس الفترة المقبلة

توفيق عكاشة

هذه هي أوجه التشابه بين "السادات" و"السيسي"

صلاح

فاروق جعفر يوجه نصيحة هامة لمحمد صلاح

وفاة أقدم محارب أمريكي عن عمر 112 عاماً

عرب وعالم

إيفرتون
المحارب الأمريكي إيفرتون

متابعات- محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز شقيق ملك السعودية

#

وفاة الفنان عادل أمين بعد صراع مع المرض

#

محسن ناعيًا قنديل: وداعًا الأستاذ والمعلم المحترم

#

معلومات هامة عن صاحب "القلم رصاص"

الجيش الامريكي

الحرب العالمية الثانية

فوكس نيوز

إيفرتون

محارب

توفى أقدم محارب شارك في الحرب العالمية الثانية والذي يحمل الجنسية الأمريكية ويدعى "إيفرتون" عن عمر 112 عاما.

وقالت فضائية "فوكس نيوز" الأمريكية أن المحارب الأقدم المشارك فى صفوف الجيش الأمريكى خلال الحرب العالمية الثانية قد توفى عن عمر يناهز 112 عاما.

ووفقا للقناة، ولد إيفرتون فى عام 1906 وخدم ثلاثة سنوات فى الجيش الأمريكى خلال الحرب العالمية الثانية فى فرقة الهندسة فى منطقة المحيط الهادئ.

وأشارت مصادر مقربة من إيفرتون أنه كان لا يحب التكلم عن الحرب والماضي المؤلم وكان يخبر الجميع أنه لم يعد بتذكر شيئا.

وأمضى ايفرتون معظم حياته في ولاية تكساس وبالرغم من سنه فقد كان يقود سيارته ويدخن السجائر ويشرب الكحول.

كما قامت البلدية بعد اكماله 111 من العمر بتسمية شارع في المدينة بإسمه لقاء خدماته العسكرية لوطنه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الطماطم في المنام خير وسعادة
» وفاة أقدم محارب أمريكي عن عمر 112 عاماً
» "لاسارتي" يعود للقاهرة لقيادة الأهلي.. رسميا
» الزمالك يستضيف بتروجت لتأمين صدارة الدوري
» طقس اليوم بارد والصغرى تسجل 10 درجات
» ابنة ثاني أغنى رجل بالعالم تزور القاهرة مع حبيبها المصري
» معلومة خطيرة عن المبيدات الزراعية في مصر
» الأهلي يكشف حقيقة مفاوضات "الشحات"
» بعد قرارات الملك.. «بن سلمان» يظهر في مكان غير متوقع
» شاهد: ماذا فعل شريف عامر على الهواء؟
» "بن بندر" يكشف عن مصادر تسليح السعودية

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي