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"مصر للطيران" تحدث أسطولها بـ 45 طائرة

الحياة السياسية

مصر للطيران
مصر للطيران

وكالات- حنان حمدتو

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طائرة

مصر للطيران

إيرباص

أعلنت وزارة الطيران المدني عن خطة تحديث وتطوير أسطول شركة "مصر للطيران" التي تشمل ضم 45 طائرة إلى أسطولها.

وأوضحت الوزارة  في بيان لها تضمن حصاد الوزارة عن عام 2018، أن الخطة التي تتبناها الشركة الوطنية ستتم على مرحلتين، وتشمل المرحلة الأولى حوالى 50% من قوة الأسطول وتبدأ في مارس 2019، حيث سيتم استلام أول طائرة "بوينج B787-900" والتي تسمى “طائرة الأحلام” من إجمالي 6 طائرات سيتم ضمها إلى الأسطول حتى يوليو 2019.

وفي يوليو 2019 سيتم البدء في استلام 12 طائرة من طراز "إيرباص 220/300" التي كانت تملكها شركة "بومباردى CS300" ثم استحوذت عليها شركة إير باص، لما وجدته من إقبال على هذا الطراز، وتعد من أكثر الطرازات الواعدة في العالم، وسيتم الانتهاء من انضمام الطائرات للأسطول في مايو 2020.

وفي يناير 2020 سيتم استلام 15 طائرة تباعاً حتى نهاية 2020 من طراز "إير باص 320 نيو"، وهى أحدث ما تم إنتاجه من طرازات أير باص320 في العالم حتى الآن، وفي مطلع 2019 سيتم انضمام 12 طائرة من طراز"إير باص 220/300" سيتم تحديد موعد انضمامها للأسطول.

وحول المرحلة الثانية، أكدت الوزارة أنها تشمل نسبة الـ50% الأخرى من التحديث مع زيادة عدد الطائرات في الأسطول، مشيرة إلى أنها ستبدأ من عام 2019 وحتى عام 2027، وسيتم تحديد الطرازات التي سيتم إحلالها واستبدالها بطرازات حديثة، مع تحديد نسبة تعظيم الأسطول، ومن ثم يأتي التعامل مع السوق العالمي وطرح المتطلبات الخاصة بمصر للطيران.

و أن المرحلة تشمل عدد محدد من الطرازات بسعة مقعدية محددة وأنه بحلول عام 2027 سيتم الوصول لعدد الطائرات المستهدف، والذي يكفى نسبة التشغيل المقترحة ويكون عمر الطائرة حوالى 7 سنوات وهو عمر تشغيلي قصير للطائرة.


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