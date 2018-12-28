» "الكاف" يجري قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية

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يجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرعة دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، ودور الـ32 الإضافي ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، فى السادسة مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة.

وتأهل لدور الستة عشر بدوري الأبطال فرق «الأهلي، والإسماعيلي، الوداد المغربي، مازيمبي، وفيتا كلوب الكونغولي، أورلاندو، وصن داونز من جنوب أفريقيا، لوبى ستارز النيجيري، والقسنطيني، وبلاتينيوم من زيمبابوي، سيمبا التنزاني، وشبيبة الساورة الجزائري، وأسيك ميموزا من كوت ديفوار، والترجي التونسي، وحوريا الغيني»، مقسمين إلى 4 مستويات على أربع مجموعات. بينما تأهل النجم الساحلي التونسي لدور المجموعات مباشرة.

وينطلق دور المجموعات 11 يناير المقبل، على أن يستمر حتى يوم 17 من شهر مارس المقبل.

أما في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، فقد تأهل فرق «الزمالك، والرجاء البيضاوي المغربي، وبيترو أتلتيكو الأنجولي، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وكمبالا سيتي وموكورا سبور من رواندا، وأشانتي كوتوكو الغاني، ساليماتا البوركيني، سان بيدرو من كوت ديفوار، نهضة بركان، ونصر حسين داي من الجزائر، والصفاقسي التونسي، ونيو ستار دي دوالا، وإينوجو رينجر، وحسنية أغادير من المغرب».


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