» "القابضة للمطارات" تعلن موعد افتتاح مطار العاصمة الإدارية

28 ديسمبر 2018 - 10:40 ص

كشفت الشركة القابضة للمطارات والملاحة البحرية عن موعد افتتاح مطار العاصمة الادارية الجديدة ومطار البردويل لافتة الي أنه جاري الانتهاء منهما لافتتاحهما عقب التشغيل التجريبي.

وقال الطيار أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية فى بيان له أنه جاري استكمال توفير إجراءات التأمين بالمطار استعداداً لافتتاحه العام الجديد.

وأوضح أنه يتم حاليًا توصيل التيار الكهربائي لمطار البردويل بشمال سيناء، واختبار أنظمة تشغيل المطار "كهروميكانيكا- الاتصالات"، والانتهاء من أعمال محطتي تنقية المياه ومعالجة الصرف الصحي، وتخطيط الطرق الخدمية بالمطار، والطرق الداخلية ومدخل بوابات المطار، وكذلك مناطق انتظار السيارات والإتوبيسات.

وتستكمل الشركة، السور الفاصل بين الموقع العام ومنطقة الترمك، ولم يتم تركيب البوابات على مداخل الترمك واستكمال دهان العلامات الملاحية على "الممر الرئيسى 16 / 34- طريق الخدمة للمعدات الأرضية"، فضلًا عن استكمال تركيب وحدات الإنارة على جانبي الممر، والانتهاء من تسوية شرائح الممر وتطهير الجزر من الأحجار والعوائق.