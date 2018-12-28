القصة الكاملة لـ"نوران" وصديقتها المثلية

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صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

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المثلية الجنسية

النهار

تامر أمين

نوران

استنكر الإعلامي تامر أمين، واقعة الزواج المثلي لفتاتين من مصر، التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "إذا بليتم فاستتروا، قصة مخزية جدًا، وأنا مش مصدق هذه البجاحة". 

وأضاف "أمين"، خلال تقديم برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" ، ساخرًا: "ألف مبروك، ومش قادر أقولكم بالرفاء والبنين"، متابعا: "لا دي قيمنا ولا أخلاقنا ولا طريقتنا، هو إيه ده وإزاي وليه، ليه يحبوا بعض، أنهي مجتمع ودين وقانون يسمحوا بده". 

ومن جهته أكد عصام الإسلامبولي، الفقيه القانوني والدستوري، أن الشرع والقانون لم يسمحا بهذه العلاقة، موضحًا أنها علاقة آثمة ومحرمة شرعًا وقانونًا.

 و أضاف الإسلامبولي، خلال مداخلة تليفونية مع البرنامج، أنها من أعمال الفسق الفجور، وأن من يشترك في تزويجهما مشترك معهما في الجريمة، مشيرًا إلى أن نشرهما للواقعة على الفيس بوك تحريض على الفسق والفجور وجريمة يعاقب عليها القانون. 

وأعلنت "ميرال"، على صفحتها على الفيس بوك، قصة حبها وعن زواجها من "نوران"، مما أثار جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

 وآثار منشور فتاة تدعى "ميرال مختار" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حالة من الجدل عقب إعلانها عن قصة حبها واستعدادها للزواج من صديقتها "نوران"، مشيرة إلى أن قرارهما بمثابة تحقيق الحلم. 

وعقب تدوال المنشور على نطاق واسع على "فيس بوك" قامت الفتاتان بحذف المنشور، ليتم حذفه على الفور من الحسابات كافة التي أعادت نشره، كما قمن بحذف جميع المنشورات المرئية، فلم يظهر عبر صفحاتهما الشخصية سوى الحالة الاجتماعية التي دون فيها ارتباطهما، وصورة الغلاف التي حملت "علم المثليين". 
شاهد الفيديو..

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