» حملات أمنية مكبرة لمواجهة الخارجين عن القانون

28 ديسمبر 2018 - 10:58 ص

نفذت الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن القليوبية والغربية، حملات أمنية انضباطية مكبرة لمواجهة كافة صور الخروج على القانون، وتحقيق الانضباط، وضبط المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق دوائر أقسام ومراكز المحافظتين لإحكام

وأسفرت الجهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، عن ضبط (4 قطع سلاح ناري، 13 قضية مخدرات، 30 قضية تموينية، 1003 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 7091 حكما قضائيا).

وفى الغربية، وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية حملة أمنية وانضباطية مكبرة، تمكنت خلال خلال 24 ساعة الأخيرة، من ضبط (7 قطع سلاح ناري، 5 قضايا مخدرات، 21 قطعة سلاح أبيض، 52 قضية تموينية، 604 مخالفات مرافق، 13 قضية بيئة، 714 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 4031 حكما قضائيا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كافة الوقائع وباشرت النيابات المختصة لتولى التحقيقات.