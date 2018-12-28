  • الجمعة 28 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:05 م
بحث متقدم
الشرطة

قوات الشرطة تحاصر مسجد الإمام المهدي

أرشيفية

تفاصيل انتقام عامل من عشيق طليقته: "أحرق عضوه الذكرى"

صور بشار تملأ مطار بورقيبة

صور بشار تملأ مطار بورقيبة.. أول رحلة من دمشق لتونس

الأهلي

أول الراحلين عن النادي الأهلي يناير المقبل

ترامب هرب من التجنيد بتقرير طبي مزور

ترامب هرب من التجنيد بتقرير طبي مزور

الإعلامي عزمي مجاهد

مجاهد: أبو الهول كان حزين و ابتسم بزيارة السيسي

هشام عرفات وزير النقل

اتفاقية بين مصر والصين بـ1.2 مليار دولار

كاف

قناة مفتوحة تبث قرعة "كاف" لدوري أبطال إفريقيا

شريف عامر

لأول مرة.. وصلة رقص لـ"شريف عامر" علي الهواء

أبو تريكة : هذه أسباب سوء الظن بالله

أبو تريكة: هذه أسباب سوء الظن بالله

حملات أمنية مكبرة لمواجهة الخارجين عن القانون

قضايا وحوادث

حملات امنية
حملات امنية

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

ضبط 33 متهما و6 آلاف مخالفة بالجيزة

#

"الداخلية" تضبط 150 طن بطاطس احتكرها التجار

#

"الداخلية": ضبط 20 قطعة سلاح و5 قضايا مخدرات وتنفيذ 910 أحكام

#

ضبط 19 شخصًا يمارسون البلطجة

حملات امنية

حملات مكثفة

حملات فى القاهرة والجيزة

نفذت الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن القليوبية والغربية، حملات أمنية انضباطية مكبرة لمواجهة كافة صور الخروج على القانون، وتحقيق الانضباط، وضبط المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق دوائر أقسام ومراكز المحافظتين لإحكام

وأسفرت الجهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، عن ضبط (4 قطع سلاح ناري، 13 قضية مخدرات، 30 قضية تموينية، 1003 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 7091 حكما قضائيا).

وفى الغربية، وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية حملة أمنية وانضباطية مكبرة، تمكنت خلال خلال 24 ساعة الأخيرة، من ضبط (7 قطع سلاح ناري، 5 قضايا مخدرات، 21 قطعة سلاح أبيض، 52 قضية تموينية، 604 مخالفات مرافق، 13 قضية بيئة، 714 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 4031 حكما قضائيا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كافة الوقائع وباشرت النيابات المختصة لتولى التحقيقات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الحكومة: إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا تضم 4317 مصنعًا
» طريقة جديدة للتصفح عبر "إنستجرام"
» "تريكة" يقود منتخب أفريقيا
» ضبط شبكة دعارة داخل مزرعة في الغربية
» تطورات بمهرجان اعتزال «عماد متعب»
» حملات أمنية مكبرة لمواجهة الخارجين عن القانون
» "القابضة للمطارات" تعلن موعد افتتاح مطار العاصمة الإدارية
» ضبط 3 أطنان شاى مجهول المصدر
» العين الإماراتي يخطف لقب أفضل عربي من الأهلي
» "الكاف" يجري قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية
» الطماطم في المنام خير وسعادة

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • عصر

    02:47 م

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي