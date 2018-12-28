» "تريكة" يقود منتخب أفريقيا

28 ديسمبر 2018 - 11:26 ص

تلقى النجم المصري محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، دعوة للمشاركة في مباراة استعراضية، تجمع بين نجوم إفريقيا أمام نجوم السنغال جيل 2002 .

المباراة الاستعراضية ستقام على هامش حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لاختيار الأفضل خلال عام 2018، حيث ستقام في السنغال يوم 8 يناير المقبل .

وأشارت تقارير صحفية إلى أن منتخب نجوم إفريقيا الذي سيلعب له أبو تريكة، يضم العديد من اللاعبين السابقين، مثل النيجيري جاي جاي أوكوشا، والمغربي نور الدين نايبت، والغاني مايكل إيسيان، والإيفواري كولو توريه .

بينما يقود المنتخب السنغالي الحاجي ضيوف، وهنري كمارا، المشاركان في إنجاز الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم 2002 الذي أقيم في كوريا واليابان.

ويتواجد الثنائي المصري وليد سليمان ومحمد صلاح، في قائمة أفضل 10 لاعبين في إفريقيا، حيث يتنافسان على لقب أفضل لاعب إفريقي.

محمد صلاح نجم ليفربول، كان قد حصل على جائزة أفضل لاعب إفريقي العام الماضي، متفوقًا على الثنائي ساديو ماني وبيير أوباميانج.