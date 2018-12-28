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سيدة تخلع زوجها: "مش نضيف وبينام بالجزمة"

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محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أحمد الشربينى

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تقدمت ربة منزل بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة لخلع زوجها لرفضه غسل أسنانه بالمعجون وتعرضها للضرب على يده.

تروى "مريم"، أنها تزوجت"سلطان" بعد قصة حب استمرت سنة واستمر الزواج 4 أشهر فقط، قاائلة أنها بعد الزواج اكتشفت أنه مش نضيف ينام على السرير بـ"الجزمة"وبيمسح أيده بعد الأكل في المفرش".

تضيف أن زوجها مهمل فى تصرفاته ويرفض غسل أسنانه بالمعجون حتى لا ينتقده أحد، لكن دون جدوى لم يستمع لكلامي".

تختم الزوجة حديثها: "أهانني بعدما اشتكيت لشقيقه الأكبر على أفعاله، وسبني أمامه، ذهبت بعدها لوالدي أطالبه بطلاقي منه، لكنه رفض الطلاق بشدة وطرد والدي من محل عمله".


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