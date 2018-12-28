بدء تحويل مستشفى أوسيم المركزي إلى عام

28 ديسمبر 2018 - 11:33 ص

أكد النائب محمود الصعيدى، عضو مستقل بمجلس النواب عن الوراق وأوسيم، أن وكيلة وزارة الصحة بالجيزة أكدت له بدء إجراءات تحويل مستشفى أوسيم المركزى إلى مستشفى أوسيم العام، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

وأضاف الصعيدى أن هناك بعض التخصصات الناقصة فى مستشفى أوسيم العام من المقرر أن تبدأ وزارة الصحة فى استكمالها وعلى رأسها تخصص الحروق فى المستشفى.

واشار عضو مستقل بمجلس النواب عن الوراق وأوسيم، إلى أن وزارة الصحة وعدت بإنشاء بعض المبانى الناقصة فى مستشفى أوسيم، وهدم بعض المبانى القديمة وتجديد البعض الأخر بحيث تصلح مستشفى عام ، وفقا لما جاء بـ "اليوم السابع".