» ضبط شبكة دعارة داخل مزرعة في الغربية

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أحمد الشربينى

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الدعارة

ممارسة الدعارة

القبض على شبكة دعارة

جلب الساقطات

تمكن ضباط مباحث قسم اول طنطا بالغربية،  من القبض على شبكة  لممارسة الدعارة داخل مزرعة بدائرة القسم.

وردت معلومات لتحريات الرائد يوسف الجندي رئيس مباحث قسم اول طنطا، تفيد بقيام"حسن.ق.ا" حارس مزرعة  بطريق ترعة  الملاحة بجلب الساقطات وراغبى المتعة الحرام لممارسة الدعارة مقابل مبلغ من المال.

وبتقنيين الاجراءات تم  استهداف المزراعة وضبط كل من " ابراهيم. ي 35 سنه عاطل مقيم سيجر دائرة القسم ، " حكيم.ف.ع" 19 سنه عاطل مقيم سيجر دائرة القسم، "البدرى.ر.ا" 27 سنه عاطل،" أسمهان. س.ى 34 سنه ربة منزل مقيمة شارع الحلو دائرة قسم ثان طنطا .

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بممارسة الرزيلة مقابل مبالغ مالية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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