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أبو تريكة : هذه أسباب سوء الظن بالله

أبو تريكة: هذه أسباب سوء الظن بالله

أبو تريكة: هذه أسباب سوء الظن بالله

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أبو تريكة : هذه أسباب سوء الظن بالله
أبو تريكة : هذه أسباب سوء الظن بالله

عبد القادر وحيد

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حذر اللاعب محمد أبو تريكة، النجم السابق في المنتخب المصري، وأيقونة النادي الأهلي، من الوقوع في الوسواس لأن ذلك من سوء الظن بالله.

وكتب "أبو تريكة"، في تدوينة علي حسابه في "تويتر"، قولًا مأثورًا عن الإمام الشافعي: "سُئل الشافعي كيف يكون سوء الظن بالله؟ قال: الوسوسة والخوف الدائم  من وقوع مُصِيبَة وترقب زوال النعمة .. كلها من سوء الظن بالله العظيم القدير".

كما نقل بيتين من الشعر يحذر من ذلك قائلًا:

 قُل للذي مَلأَ التشاؤمُ قلبَهُ **  ومضى يُضيِّقُ حولنا الآفاقا

سرُّ السعادةِ حُسنُ ظنِكَ بالذي **خلَقَ الحياةَ وقسَّمَ الأرزَاقا

يذكر أن أبو تريكة كثيرًا ما يغرد بأقوال وحكم مأثورة كان آخرها ما كتبه علي حسابه، "إياك أن تدخل في نوايا الناس فلا يعلم ما في القلوب إلا علاّم الغيوب ، وليس عليك إسعاد كل الناس ولكن عليك أن لا تؤذي أحدًا من الناس.. واعلم أن التسامح هو أكبر مراتب القوة وحب الانتقام أحد مظاهر الضعف فاغرس شجرة التسامح والحب تنعم بظلها غدا".

وكتب أيضًا: "من أعظم مطالب الدنيا : "كفاية الهم" ومن أعظم مطالب الآخرة : "غفران الذنب" وهي مضمونتان : بالصلاة على النبي، اللهم (?)  عدد ماذكره الذاكرون ..وعدد ماغفل عن ذكره الغافلون".


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