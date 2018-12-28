مجاهد: أبو الهول كان حزين و ابتسم بزيارة السيسي

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السيسي

سعيد حساسين

عزمى مجاهد

الرافدين بلس

عقب الإعلامي عزمي مجاهد، على جولة الرئيس السيسي فجر أمس للمرحلة الثانية من مشروع روض الفرج والمتحف المصري الكبير ومنطقة هضبة الأهرام، قائلا: "أبو الهول كان حزين طول عمره النهاردة ابتسم".

وقال "مجاهد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، إن الدول التي تملك حيطة آثرية بيعملوها مزار وإحنا عندنا ثلث آثار العالم ولا نعرف كيف نستغل آثارنا.

 وأضاف "مجاهد" بأن الرئيس السيسي يبذل ما لا يستطع رئيس آخر فعله، بحسب قوله.

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