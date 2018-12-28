  • الجمعة 28 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:02 م
بحث متقدم
الشرطة

قوات الشرطة تحاصر مسجد الإمام المهدي

أرشيفية

تفاصيل انتقام عامل من عشيق طليقته: "أحرق عضوه الذكرى"

صور بشار تملأ مطار بورقيبة

صور بشار تملأ مطار بورقيبة.. أول رحلة من دمشق لتونس

الأهلي

أول الراحلين عن النادي الأهلي يناير المقبل

ترامب هرب من التجنيد بتقرير طبي مزور

ترامب هرب من التجنيد بتقرير طبي مزور

الإعلامي عزمي مجاهد

مجاهد: أبو الهول كان حزين و ابتسم بزيارة السيسي

هشام عرفات وزير النقل

اتفاقية بين مصر والصين بـ1.2 مليار دولار

كاف

قناة مفتوحة تبث قرعة "كاف" لدوري أبطال إفريقيا

شريف عامر

لأول مرة.. وصلة رقص لـ"شريف عامر" علي الهواء

أبو تريكة : هذه أسباب سوء الظن بالله

أبو تريكة: هذه أسباب سوء الظن بالله

تفاصيل انتقام عامل من عشيق طليقته: "أحرق عضوه الذكرى"

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

تفاصيل مقتل عامل علي يد صديقه بأبوالنمرس

#

نهاية مأساوية لشاب قفز من الطابق السادس أمام عشيقته

#

كيف علق شقيق "رانيا يوسف" على فستانها المثير للجدل؟

#

ضبط هارب من 10 سنوات سجن في حلوان

قتل

جريمة قتل

الخيانة الزوجية

قطع العضو الذكري

أدلى المتهم بقتل عشيق طليقته فى الجيزة بتفاصيل مروعة عن الحادث، قائلًا:" كان لازم يموت.. خلى مراتى تطلق منى.. حرقت عضوه الذكرى وقتلته انتقمت منه زي ما خلى مراتي تطلق".

يروى المتهم عمرو.ع - 26 سنة قائلًا:" فكرت فى طريقة للانتقام، وبدأت عندما قابلته فجر الجمعة الماضية وطلبت منه توصيلى إلى الشقو واستجاب بالفعل ثم، طلبت من الصعود لتناول سيجارة حشيش، وعندما صعد باغته وسقط على الأرض فى حالة إغماء، ثم قيدته وربطته من إيده وقدمه، وكممت فمه بلاصق، وأخدت كمية من البنزين من التوك توك اللي كان بيشتغل عليه، وسكبت عليه البنزين، وولعت في عضوه التناسلي حيا وفي جسده".

وأوضح:"هممت بالخروج من المنزل سريعًا وعندما سأل الجيرن قلت لهم حريق سجادة.. لكنى كنت أعلم أن الأمور ستضح"بس مكنتش زعلان ولا خايف، المهم إني أخدت حقي منه وولعت فيه زي ما حرق قلبي، وخلى مراتي تسيبني".

وعقب الانتهاء أصدرت نيابة حوادث جنوب الجيزة، بإشراف المستشار حاتم فاضل، المحامي العام الأول قرارا بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، وذلك بعدما تسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي الخاص بالضحية، وتحريات المباحث النهائية حول الواقعة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الحكومة: إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا تضم 4317 مصنعًا
» طريقة جديدة للتصفح عبر "إنستجرام"
» "تريكة" يقود منتخب أفريقيا
» ضبط شبكة دعارة داخل مزرعة في الغربية
» تطورات بمهرجان اعتزال «عماد متعب»
» حملات أمنية مكبرة لمواجهة الخارجين عن القانون
» "القابضة للمطارات" تعلن موعد افتتاح مطار العاصمة الإدارية
» ضبط 3 أطنان شاى مجهول المصدر
» العين الإماراتي يخطف لقب أفضل عربي من الأهلي
» "الكاف" يجري قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية
» الطماطم في المنام خير وسعادة

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • عصر

    02:47 م

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي