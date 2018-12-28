صور بشار تملأ مطار بورقيبة.. أول رحلة من دمشق لتونس

28 ديسمبر 2018 - 01:25 م

بعد توقف دام 8 سنوات.. أقلعت أول رحلة طيران من مطار دمشق الدولي، أمس الخميس، باتجاه الأراضي التونسية.

وبحسب تصريحات صحفية لـ "أسامة ساطع" ، مدير التطوير في شركة "أجنحة الشام" المملوكة من قبل "رامي مخلوف"، فإن الرحلة تعتبر باكورة رحلات الشركة إلى تونس، منوها أنه سيتم في وقت لاحق الاتفاق على جدول ومواعيد الرحلات.

وكانت الرحلة قد انطلقت من مطار دمشق الدولي عند الساعة التاسعة صباحاً، وعلى متنها 150 راكباً، وحطت في مطار الحبيب بورقيبة، قرابة الساعة الـ 12 والنصف ظهراً.

وتجمع الراكبون السوريون وسط المطار ورفعوا صوراً لـ "بشار الأسد"، وعلم النظام إلى جانب رفع العلم التونسي.

يذكر أن تونس كانت قد قررت إغلاق سفارة النظام لديها عام 2012، على خلفية أعمال العنف التي قام بها ضد المتظاهرين.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخارجية الإماراتية، أمس الخميس عن عودة عمل سفارتها في دمشق، موضحة أن هذه الخطوة هدفها إعادة العلاقات مع النظام إلى مسارها الطبيعي.

وكان أنور عبد الهادي مدير الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية قد ذكر في وقت سابق عن وجود جهود عربية ودولية لإعادة النظام إلى مقعد الجامعة العربية.

، ، في وقت أعلنت فيه أيضاً دولة الإمارات العربية المتحدة عن افتتاح سفارتها في دمشق.







