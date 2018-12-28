  • الجمعة 28 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:04 م
بحث متقدم
الشرطة

قوات الشرطة تحاصر مسجد الإمام المهدي

أرشيفية

تفاصيل انتقام عامل من عشيق طليقته: "أحرق عضوه الذكرى"

صور بشار تملأ مطار بورقيبة

صور بشار تملأ مطار بورقيبة.. أول رحلة من دمشق لتونس

الأهلي

أول الراحلين عن النادي الأهلي يناير المقبل

ترامب هرب من التجنيد بتقرير طبي مزور

ترامب هرب من التجنيد بتقرير طبي مزور

الإعلامي عزمي مجاهد

مجاهد: أبو الهول كان حزين و ابتسم بزيارة السيسي

هشام عرفات وزير النقل

اتفاقية بين مصر والصين بـ1.2 مليار دولار

كاف

قناة مفتوحة تبث قرعة "كاف" لدوري أبطال إفريقيا

شريف عامر

لأول مرة.. وصلة رقص لـ"شريف عامر" علي الهواء

أبو تريكة : هذه أسباب سوء الظن بالله

أبو تريكة: هذه أسباب سوء الظن بالله

إنذار لـ 195 منشأة عمالية مخالفة للمواصفات

الحياة السياسية

وزير القوى العاملة محمد سعفان
وزير القوى العاملة محمد سعفان

وكالات- حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

اتهامات إسرائيلية لنتنياهو بسبب "حزب الله"

#

تنفيذ 23 حالة إزالة فورية مخالفة

#

تضرر 195 ألف سوداني من الأمطار والفيضانات

#

إغلاق 91 منشأة طبية مخالفة خلال حملات تفتيشية بالمنيا

إنذار

محمد سعفان

وزارة القوى العاملة

سلامة مهنية

أنذرت مديرية القوى العاملة بالقاهرة 195 منشأة خالفت السلامة والصحة المهنية، إثر قيامها بشن 8 حملات تفتيشية بمشاركة 33 مكتبا للسلامة والصحة المهنية.

وذكرت الوزارة  في بيان لها اليوم الجمعة أن المنشآت شملت الفنادق وقاعات الأفراح، ومحطات تموين السيارات، ومخازن موبيليا وأقمشة، ومصانع وورش، وكافيهات، وتم التوجيه الفني اللازم لهذه المنشآت باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المنشآت المخالفة بإزالة المخالفات طبقا لقانون العمل 12 لسنة 2003.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الحكومة: إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا تضم 4317 مصنعًا
» طريقة جديدة للتصفح عبر "إنستجرام"
» "تريكة" يقود منتخب أفريقيا
» ضبط شبكة دعارة داخل مزرعة في الغربية
» تطورات بمهرجان اعتزال «عماد متعب»
» حملات أمنية مكبرة لمواجهة الخارجين عن القانون
» "القابضة للمطارات" تعلن موعد افتتاح مطار العاصمة الإدارية
» ضبط 3 أطنان شاى مجهول المصدر
» العين الإماراتي يخطف لقب أفضل عربي من الأهلي
» "الكاف" يجري قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية
» الطماطم في المنام خير وسعادة

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • عصر

    02:47 م

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي