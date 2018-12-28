إنذار لـ 195 منشأة عمالية مخالفة للمواصفات

28 ديسمبر 2018 - 01:25 م

أنذرت مديرية القوى العاملة بالقاهرة 195 منشأة خالفت السلامة والصحة المهنية، إثر قيامها بشن 8 حملات تفتيشية بمشاركة 33 مكتبا للسلامة والصحة المهنية.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة أن المنشآت شملت الفنادق وقاعات الأفراح، ومحطات تموين السيارات، ومخازن موبيليا وأقمشة، ومصانع وورش، وكافيهات، وتم التوجيه الفني اللازم لهذه المنشآت باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المنشآت المخالفة بإزالة المخالفات طبقا لقانون العمل 12 لسنة 2003.



