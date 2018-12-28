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برلماني يطالب بإعفاء أجزاء السيارات المستوردة من الجمارك

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متابعات- حنان حمدتو

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مجلس النواب

السيارات

نبيل ابو باشا

طالب النائب نبيل أبو باشا عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، بضرورة دعم صناعة السيارات فى مصر من خلال إعفاء الأجزاء المستوردة من الخارج من الجمارك، الأمر الذى يساهم فى تشغيل العمالة، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.

وأضاف فى تصريحات صحفية ، إن صناعة السيارات فى مصر تقتصر على تجميع الأجزاء المستوردة من الخارج، ووصول السيارات ذات المنشأ الأوروبى إلى  صفر جمارك يخلق منافسة مع السيارات التى يتم تجميعها داخل مصر.

وطالب البرلمانى الحكومة بمراعاة  الشعب الذى  لا يزال يعانى من عقدة الخواجة ويفضل السيارات ذات التجميع الخارجى وليس المصري، قائلا:" لابد من قرارات تدعم الصناعة وليست تحاربها".


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