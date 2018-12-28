فيديو جنسي يفضح فنانًا شهيرًا مع مراهق

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سبيسي
سبيسي

متابعات- محمد الخرو

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فضيحة

جنس

مقطع فيديو

مراهق

كيفن سبيسي

كشفت الشرطة الأمريكية عن تطورات جديدة بشأن اعتداء الفنان كيفن سبيسي جنسيا علي مراهق لافتة إلى أن المراهق يمتلق مستندا هاما يفضح "سبيسي".

وتحدثت شرطة ولاية ماساتشوستس عن امتلاك المراهق البالغ من العمر 18 عاما مقطع فيديو يظهر "سبيسي" ممسكا ببنطاله في حانة في مدينة نانتاكيت الأمريكية، في حين أرسل "الضحية" المقطع لصديقته عبر تطبيق "سناب شات".

وفي السياق نفسه، لم تنشر الشرطة الفيديو الأخير الذي قيل إنه يوثق حادثة اعتداء النجم الأمريكي على مراهق، الاتهام الذي وجهه ابن الإعلامية الأمريكية، هيذر أونرو، وادعى فيه أنه كان ضحية اعتداء جنسي.

كما تحدثت تقارير إعلامية أمريكية عن تفاصيل جديدة حول الحادثة، تفيد بأن المراهق كذب عندما سأله سبيسي عن عمره الحقيقي يوم الحادثة، إذ أجاب آنذاك أنه يبلغ 23 عامًا من العمر، وليس 18، ليقدم عندها النجم له مشروبا كحوليًا.

وعندما شرب سبيسي والمراهق عددا من الكؤوس الكحولية، قام النجم الأمريكي بوضع يده على بنطال "الضحية" وأخذ يتحرش به وسط الحانة، دون موافقة الأخير على ذلك.

وبناء على ما ورد سابقا، استدعت محكمة نانتاكيت الأمريكية سبيسي للمثول شخصيا أمام القضاء، بخصوص التهم الأخيرة الموجهة إليه، في 7 يناير المقبل.


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