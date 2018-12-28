"الجيزة" توجه بضبط نباشي القمامة

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القمامة

محافظة الجيزة

احمد راشد

طالب محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد  الهيئة العامة للنظافة والتجميل بضبط سيارة  النباشين فى القمامة واتخاذ الإجراءات القانونية مع أصحابها لعدم تكرار المخالفة مجددًا.

ووجه  راشد فى بيان له بتنظيم حملات بالتعاون بين هيئة النظافة والتجميل والأحياء وجهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمتابعة لضبط النباشين وفريزة القمامة ومواجهتهم بحزم لما تمثله تلك الظاهرة من تبديد للمجهودات التى تقوم بها المحافظة فى رفع وجمع المخلفات وتجميل الشوارع والطرق الرئيسية.

من جانب آخر وجه المحافظ حى الدقى وهيئة النظافة بتطوير الساحات الخضراء أمام المتحف الزراعى بالكامل مع رفع كفاءة الانارة بالمنطقة ودهان البلدورات وترميم الأرصفة بالكامل.


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