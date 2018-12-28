"صلاح" يتصدر قائمة الأكثر تسجيلًا في "البريميرليج"

28 ديسمبر 2018 - 02:25 م

تصدر اللاعب العالمي محمد صلاح، نجم منتخب الفراعنة المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزى، قائمة الأكثر تسجيلاً للأهداف فى الدورى الإنجليزى الممتاز منذ فبراير 2018.

وفي آخر لقاءات فريقه سجل "صلاح" هدفاً وصنع آخر فى الفوز على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4 – 0 فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة "البريميرليج".

وسجل محمد صلاح 25 هدفاً مع ليفربول بمسابقة الدورى الإنجليزى منذ فبراير 2018، متفوقاً على أوباميانج لاعب أرسنال صاحب الـ23 هدفاً، وهارى كين قائد توتنهام صاحب الـ21 هدفاً.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 51 نقطة، متفوقاً بفارق 6 نقاط على توتنهام صاحب المركز الثانى، وبفارق 7 نقاط على مانشستر سيتى صاحب المركز الثالث.

ومن المقرر أن يلتقى ليفربول مع أرسنال المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد الننى غداً السبت على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى.