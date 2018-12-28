  • الجمعة 28 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:15 م
بحث متقدم
الملك حمد بن عيسى آل خليفة

البحرين: علاقتنا بسوريا لم تنقطع من الأساس

البنك الدولي

«البنك الدولي» يشيد بخطة مصر في تطوير التعليم

محمد صلاح

مفاجأة.. باريس سان جيرمان يرفض التعاقد مع «صلاح»

زلزال يضرب إندونيسيا

زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب إندونيسيا من جديد

تركي ال الشيخ

بعد توليه هيئة الترفيه.. مصر أولى محطات«آل الشيخ»

احتجاجات السودان

الاحتجاجات تتجدد في السودان.. «الشعب يريد إسقاط النظام»

جولن

القضاء الباكستاني يعلن «جولن» منظمة إرهابية

تركيا

تفاصيل المكالمة السرية التي غيرت الحرب في "سوريا"

سانت

"الأرصاد" تحذر من رحلات "سانت كاترين".. تعرف على السبب

الشرطة

قوات الشرطة تحاصر مسجد الإمام المهدي

"صلاح" يتصدر قائمة الأكثر تسجيلًا في "البريميرليج"

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

صحيفة إنجليزية: «صلاح» أعاد الهيبة لفريق ليفربول

#

"يوتيوب" يتفوق على "إنستجرام" و"سناب شات" بـ 2018

#

«صلاح» يتفوق على «ميسي» في قائمة الأغلى عالميًا

#

«الطيب» يتصدر قائمة المسلمين الأكثر تأثيرًا في العالم

الدوري الإنجليزي

محمد صلاح

ليفربول

البريميرليج

منتخب الفراعنة

تصدر اللاعب العالمي محمد صلاح، نجم منتخب الفراعنة المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزى، قائمة الأكثر تسجيلاً للأهداف فى الدورى الإنجليزى الممتاز منذ فبراير 2018.

وفي آخر لقاءات فريقه سجل "صلاح" هدفاً وصنع آخر فى الفوز على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4 – 0 فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة "البريميرليج".

وسجل محمد صلاح 25 هدفاً مع ليفربول بمسابقة الدورى الإنجليزى منذ فبراير 2018، متفوقاً على أوباميانج لاعب أرسنال صاحب الـ23 هدفاً، وهارى كين قائد توتنهام صاحب الـ21 هدفاً.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 51 نقطة، متفوقاً بفارق 6 نقاط على توتنهام صاحب المركز الثانى، وبفارق 7 نقاط على مانشستر سيتى صاحب المركز الثالث.

ومن المقرر أن يلتقى ليفربول مع أرسنال المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد الننى غداً السبت على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» للمرة الأولى.. «وحيد» يشارك في مران الأهلى
» تركيا ترسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى الحدود مع سوريا
» شقيقان يحرقان عمهما ونجله بمياه النار في المنيا
» الاحتجاجات تتجدد في السودان.. «الشعب يريد إسقاط النظام»
» بالصور.. أول خطبة موجهة للصم والبكم
» سيدة تتهم طليقها باغتصاب ابنتهما في الجيزة
» التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة بتروجت
» "الأعلى للإعلام" يصدر تقريره نصف السنوي الأسبوع المقبل
» الحكومة: إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا تضم 4317 مصنعًا
» طريقة جديدة للتصفح عبر "إنستجرام"
» "تريكة" يقود منتخب أفريقيا

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • عشاء

    06:35 م

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي