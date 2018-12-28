  • الجمعة 28 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:15 م
بحث متقدم
الملك حمد بن عيسى آل خليفة

البحرين: علاقتنا بسوريا لم تنقطع من الأساس

البنك الدولي

«البنك الدولي» يشيد بخطة مصر في تطوير التعليم

محمد صلاح

مفاجأة.. باريس سان جيرمان يرفض التعاقد مع «صلاح»

زلزال يضرب إندونيسيا

زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب إندونيسيا من جديد

تركي ال الشيخ

بعد توليه هيئة الترفيه.. مصر أولى محطات«آل الشيخ»

احتجاجات السودان

الاحتجاجات تتجدد في السودان.. «الشعب يريد إسقاط النظام»

جولن

القضاء الباكستاني يعلن «جولن» منظمة إرهابية

تركيا

تفاصيل المكالمة السرية التي غيرت الحرب في "سوريا"

سانت

"الأرصاد" تحذر من رحلات "سانت كاترين".. تعرف على السبب

الشرطة

قوات الشرطة تحاصر مسجد الإمام المهدي

سيدة تتهم طليقها باغتصاب ابنتهما في الجيزة

قضايا وحوادث

اغتصاب 8/5/2017
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

الأمن يضبط مشتبهين ويسحب رخص مخالفة في فيصل

#

بلاغ يكشف حقيقة أكاديمية «الضيافة الجوية» الوهمية

#

حبس المتهمين باغتصاب «محامية الهرم»

#

الأمن يبحث عن هاربين سرقوا 2.5 مليون جنيه من سيدة أعمال

اغتصاب

جريمة اغتصاب

اغتصاب الابناء

اتهمت ربة منزل طليقها بالاعتداء الجنسى على ابنتهما حيث انتهز فرصة غيابها عن المنزل وارتكب الواقعة، وبضبط المتهم ومواجهته أنكر ما نسب إليه.

وردت معلومات للرائد مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، من ربة منزل تتهم طليقها بالاعتداء الجنسى على ابنتهما البالغة من العمر 7 سنوات.

وبمواجهته أنكر صحة الاتهام المنسوب إليه، وأكد أن الخلافات التى تربطه بطليقته وراء توجيهها الاتهام له.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» للمرة الأولى.. «وحيد» يشارك في مران الأهلى
» تركيا ترسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى الحدود مع سوريا
» شقيقان يحرقان عمهما ونجله بمياه النار في المنيا
» الاحتجاجات تتجدد في السودان.. «الشعب يريد إسقاط النظام»
» بالصور.. أول خطبة موجهة للصم والبكم
» سيدة تتهم طليقها باغتصاب ابنتهما في الجيزة
» التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة بتروجت
» "الأعلى للإعلام" يصدر تقريره نصف السنوي الأسبوع المقبل
» الحكومة: إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا تضم 4317 مصنعًا
» طريقة جديدة للتصفح عبر "إنستجرام"
» "تريكة" يقود منتخب أفريقيا

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • عشاء

    06:35 م

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي